Приложение библиотека-читалка книг для Android

Мы литературный портал lit-era.com. У нас более 120,000 пользователей и около 10,000 книг. Зарегистрированный на сайте пользователь откладывает книги, которые ему нравятся в свою личную библиотеку для последующего чтения. Нам нужно приложение (желательно кроссплатформенное, Android + IOS), где будет возможность видеть книги добавленные в библиотеку и читать их с устройства оффлайн. Подробное ТЗ во вложении.

После разработки данного приложения-библиотеки планируется разработка большого полноценного приложения для нашего портала со всеми функциями. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Находимся в Киеве, возможность встретиться лично сильно приветствуется.

Хотим услышать ориентировочные стоимость и сроки.

Вроде бы все, задавайте вопросы, на все ответим. Спасибо.

P.S. На счет оплаты мы не знаем как будет лучше, готовы обсуждать. Или через "сейф" или прямой расчет (заключим договор).