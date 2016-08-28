Мобильное приложение (Салон красоты)

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок127 просмотров
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Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения для салона красоты.  С интеграцией в CRM администратора в салоне. Дальнейшая поддержка работы приложения (обновления).  Android и iOS.

Нужно приложение похожее по функционалу на это:  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evolution_it.capp_875&hl=ru

Спасибо, жду предложений. 

7 лет назад
Exollon
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад