Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
Разработка мобильного приложения для считывания показаний счетчиков
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Необходимо разработать мобильное приложение для Android и iOs с помощью которого пользователи смогут делать фото показаний счетчика (газа, электроэнергии, воды...). Фото должно автоматически отправляться в БД на сервере для дальнейшей обработки и после обработки отображаться в цифровом виде в личном кабинете пользователя. ЛК простой: ФИО, номер договора (лицевого счета), отправить показания, текущие показания (последние отправленные), уведомление от сервера о необходимости снятия показаний. При необходимости сервер может отправлять пуш-уведомления о необходимости снятия показаний. Бюджет будет обговариваться отдельно.
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