Разработка мобильного приложения для считывания показаний счетчиков

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок145 просмотров
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Необходимо разработать мобильное приложение для Android и iOs с помощью которого пользователи смогут делать фото показаний счетчика (газа, электроэнергии, воды...). Фото должно автоматически отправляться в БД на сервере для дальнейшей обработки и после обработки отображаться в цифровом виде в личном кабинете пользователя. ЛК простой: ФИО, номер договора (лицевого счета), отправить показания, текущие показания (последние отправленные), уведомление  от сервера о необходимости снятия показаний. При необходимости сервер может отправлять пуш-уведомления о необходимости снятия показаний. Бюджет будет обговариваться отдельно.

7 лет назад
sbcdiamond
Ильнур 
39 летТурция
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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