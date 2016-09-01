Разработка мобильного приложения для считывания показаний счетчиков

Необходимо разработать мобильное приложение для Android и iOs с помощью которого пользователи смогут делать фото показаний счетчика (газа, электроэнергии, воды...). Фото должно автоматически отправляться в БД на сервере для дальнейшей обработки и после обработки отображаться в цифровом виде в личном кабинете пользователя. ЛК простой: ФИО, номер договора (лицевого счета), отправить показания, текущие показания (последние отправленные), уведомление от сервера о необходимости снятия показаний. При необходимости сервер может отправлять пуш-уведомления о необходимости снятия показаний. Бюджет будет обговариваться отдельно.