Тест система на android с использованием фреймворков типа xposed

Цель проекта: оперативно разработать тест-систему на android. Задача разработанного решения: тестировать SDK (или мобильный софт, вообще) на большом количестве девайсов c ограниченным числом физических девайсов (т.е., ограниченное число физ девайсов должно имитировать намного большее число девайсов). Так как SDK во время работы собирает информацию о девайсе (100-200 ключевых параметров, от IMEI и процессора до пользовательской информации и т.п.), требуется сделать систему, которая:1- заменяет эти ключевые параметры,

2- запускает SDK/моб приложение,

3- тестирует приложение (модуль автоматизации)

4- организационная/серверная часть - управление с сервера числом подключенных физ девайсов (от 10 до 100)

Предполагаемые решения:

По 1 выше - с помощью фреймворков типа xposed на уровне root заменять ключевую информацию

Срочно