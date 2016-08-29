Есть работающий проект. Проект имеет одноименное приложение для iOS и Android. Периодически появляется ряд задач, такие как : правка лагов, дописывание новых функций, оптимизация, замена дизайна и т.д. На данный момент ищу программиста для написания дополнительных модулей. Очень ...
Тест система на android с использованием фреймворков типа xposed
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Цель проекта: оперативно разработать тест-систему на android. Задача разработанного решения: тестировать SDK (или мобильный софт, вообще) на большом количестве девайсов c ограниченным числом физических девайсов (т.е., ограниченное число физ девайсов должно имитировать намного большее число девайсов). Так как SDK во время работы собирает информацию о девайсе (100-200 ключевых параметров, от IMEI и процессора до пользовательской информации и т.п.), требуется сделать систему, которая:1- заменяет эти ключевые параметры,
2- запускает SDK/моб приложение,
3- тестирует приложение (модуль автоматизации)
4- организационная/серверная часть - управление с сервера числом подключенных физ девайсов (от 10 до 100)
Предполагаемые решения:
По 1 выше - с помощью фреймворков типа xposed на уровне root заменять ключевую информацию
Срочно
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