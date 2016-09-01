Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Необходимо разработать мобильное приложение на кроссплатформ

Требуется разработать мобильное приложение на кроссплатформе ксимарин.

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад