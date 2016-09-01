Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
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Необходимо разработать мобильное приложение на кроссплатформ
Требуется разработать мобильное приложение на кроссплатформе ксимарин.
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