Разработка мобильного приложения для Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки88 просмотров
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Учёт чёрной бухгалтерии в приложении на андроиде.  

1. Админ (2 админа)  

2. Диспетчер 1 шт. (с добавлением нового)  

3. Исполнитель 2 шт. (с добавлением нового) 

Варианты:  

1. Интеграция с гугл таблицами – если такое возможно  

2. С базой данных  

3. Ещё варианты...  

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Android
7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад