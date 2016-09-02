Приложение под Android. Календарь мероприятий.

Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С приложениями сталкиваюсь впервой, потому хочу узнать цену и сроки реализации, а также возможно консультацию по размещению на google play.
Есть сайт http://new.54erfolg.ru на нем есть календарь событий - скриншот http://prntscr.com/cd5gxn
В результате хотелось бы получить приложение под андроид, которое отображала:
1. Ближайшее событие. Дату и наименование события, при клике по наименованию, раскрывалась бы маленькое текстовое описание.
2. Календарь событий. С выделенными датами в дни когда происходят события. При клике по дате с событиями показывался список мероприятий, при клике по мероприятию, показывалось бы текстовое описание мероприятия.
3. Настройка уведомлений. Настройка уведомлений за определенный промежуток времени, как на конкретное событие. так и на все события. Типа выводить уведомления о всех мероприятиях за "выбор промежутка времени".
4. Синхронизация с google календарем.
5. При открытии приложения, подгружалась бы информация с сайта (о мероприятиях). - типа как в приложениях погоды, при каждом открытии приложения запрос на актуальную информацию. Предполагается размещение информации на сайте - формат обсуждается - csv, xml.
6. При получении новой информации, например мероприятие изменило дату, то и в календаре чтоб дата поменялась.
Прошу оценить сроки и стоимость. Может я не вижу каких-то подводных камней, которые необходимы для разработки приложения, то задавайте вопросы. Может что-то еще необходимо для начала разработки приложения?
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