Разработка приложения

Доброй ночи, господа фрилансеры.

Требуется программист на Swift или Obj C для разработки приложения под iOS.

В команде есть:

- руководитель проекта (т.е я)

- программист PHP

- дизайнер

Задача:

1-этап. Разработка простого приложения.

Будет всего 2 кнопки: "Hotspot" и "WiFi".

Приложение должно уметь:

- Включать Hotspot

- Получать список сетей Wifi

Должно работать по очереди. Т.е при клике на "Wifi" мониторим список доступных сетей (название сети и MAC-адрес).

Если кликаем на "Hotspot", то Wifi выключается, включается Hotspot и раздает Wifi.

По-умолчанию при запуске активна кнопка "Wifi".

Бюджет: 30-40$.

2-этап.

Непосредственно разработка основого приложения (точнее скелета на iOS. Само приложение будет WebView, но много моментов, которые должны быть проработаны средствами ObjC/Swift, а именно Push-уведомления, чтение списка контактов, доступ к GPS. На выходе это будет социальный проект.

К выполнению данного этапа приступаем сразу по выполнению 1-го этапа. Исполнитель должен быть с Украины (вероятнее всего я приеду к Вам на встречу, а если Вы одессит - это вообще замечательно). Обязательно заключение договора.

Задачи буду ставить в Todoist. ТЗ есть.

Бюджет: 400-500$.

Почему именно сначала делаем 1-й этап, а потом 2-й?

Все очень просто. Если задача в 1-м этапе выполнима и я увижу что это реально работает, то мы приступаем ко второму проекту.

Я б даже назвал 1-й этап тестовой оплачиваемой работой.

Дизайн приложения в 1-м этапе вообще не важен (хотя с 2мя кнопками особо то и не разогнаться в плане дизайна).

Хочу услышать комментарии непосредственно от Вас. Возможна ли реализация поставленной задачи по 1-му этапу?

Какие могут возникнуть трудности?

Обо всем этом просьба описать.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.