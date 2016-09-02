Разработка приложения

Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи, господа фрилансеры.
Требуется программист на Swift или Obj C для разработки приложения под iOS.
В команде есть:
- руководитель проекта (т.е я)
- программист PHP
- дизайнер
Задача:
1-этап. Разработка простого приложения.
Будет всего 2 кнопки: "Hotspot" и "WiFi".
Приложение должно уметь:
- Включать Hotspot
- Получать список сетей Wifi
Должно работать по очереди. Т.е при клике на "Wifi" мониторим список доступных сетей (название сети и MAC-адрес).
Если кликаем на "Hotspot", то Wifi выключается, включается Hotspot и раздает Wifi.
По-умолчанию при запуске активна кнопка "Wifi".
Бюджет: 30-40$.
2-этап.
Непосредственно разработка основого приложения (точнее скелета на iOS. Само приложение будет WebView, но много моментов, которые должны быть проработаны средствами ObjC/Swift, а именно Push-уведомления, чтение списка контактов, доступ к GPS. На выходе это будет социальный проект.
К выполнению данного этапа приступаем сразу по выполнению 1-го этапа. Исполнитель должен быть с Украины (вероятнее всего я приеду к Вам на встречу, а если Вы одессит - это вообще замечательно). Обязательно заключение договора.
Задачи буду ставить в Todoist. ТЗ есть.
Бюджет: 400-500$.
Почему именно сначала делаем 1-й этап, а потом 2-й?
Все очень просто. Если задача в 1-м этапе выполнима и я увижу что это реально работает, то мы приступаем ко второму проекту.
Я б даже назвал 1-й этап тестовой оплачиваемой работой.
Дизайн приложения в 1-м этапе вообще не важен (хотя с 2мя кнопками особо то и не разогнаться в плане дизайна).
Хочу услышать комментарии непосредственно от Вас. Возможна ли реализация поставленной задачи по 1-му этапу?
Какие могут возникнуть трудности?
Обо всем этом просьба описать.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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