Требуется создать приложение для андроид

Требуется создать приложение под андроид для транспорта города в которой:

1.Иметь возможность в программе в ручную вбивать данные о транспортах, тем самым пользователь узнает приблизительно через сколько к определенной остановке подьедет интересующий транспорт( и так же како самый первый на очереди)

2.Должны быть обязательно указанны остановки в городе и в пригороде куда ездят маршрутки и автобусы в виде красных скоб...

3.Иметь возможность одновременно следить за местонахождением от 1-го до 3-х машин, по их маршруту.

4.Автобусные значки будут синего цвета, маршрутки желтого а при просмотре определенного маршрута дорого по которой проложен маршрут должна быть серым цветом.

5.Иметь возможность ставить метку с определенной точки на карте, где будет отслеживаться сколько он проехал от этой точки до заданного места..После отметки пройденная дорога зеленого цвета а оставшейся участок красной..

6.Так же иметь возможность открыть карту и посмотреть все маршрутно-транспортные средства и автобусы вышедшее на линию.

7.Программа должна знать все маршруты наизусть. При смене маршрута автоматически меняется и номер автобуса или маршрутки.

8.Создать административную панель в дальнейшем для регулирования и изменения данные, вносить дальнейшие корективы, и иметь возможность включать и отключать приложение в ночное время...

9.Если транспортное средство сьезжает с маршрута то, должен автоматически исчезать с карты..(это возможно в обед или другие форс-мажорные обстоятельства), так же если простой автомобиля на одном месте составляет болше 10 минут, так же убираеться с карты по причине возможной поломке. что бы не дэзинформировать пользователя.

10.Маршрутное такси сьехавщий свой маршрут будет обозначаться оранжевым мигающем цветом пока не вычеслит маршрутку проехав определенный отрезок дороге....