Мобильное приложение для IOS, android

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки185 просмотров
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Требуется создать мобильное приложение для идентификацииобъектов и их описания.

Человек фотографирует объект, после чего приложениераспознает его, дает описание объекта и информацию о нем, взятую из интернета.

Также приложение определяет место, где был запечатлен объект (геолокация). Подробности

в личном сообщении.

 В результате хотелосьбы получить приложение под андроид, IOS

 Прошу оценить сроки истоимость. Может я не вижу каких-то подводных камней, которые необходимы для

разработки приложения, то задавайте вопросы. Может что-то еще необходимо для

начала разработки приложения?

Подразумевается создание команды программистов для работынад этим приложением, так как по нашим расчетам один человек не способен

выполнить данное задание.

AndroidiOSПриложение для iOS
7 лет назад
eye63
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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