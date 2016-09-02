Мобильное приложение для IOS, android

Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать мобильное приложение для идентификацииобъектов и их описания.
Человек фотографирует объект, после чего приложениераспознает его, дает описание объекта и информацию о нем, взятую из интернета.
Также приложение определяет место, где был запечатлен объект (геолокация). Подробности
в личном сообщении.
В результате хотелосьбы получить приложение под андроид, IOS
Прошу оценить сроки истоимость. Может я не вижу каких-то подводных камней, которые необходимы для
разработки приложения, то задавайте вопросы. Может что-то еще необходимо для
начала разработки приложения?
Подразумевается создание команды программистов для работынад этим приложением, так как по нашим расчетам один человек не способен
выполнить данное задание.
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