Мобильное приложение для IOS, android

Требуется создать мобильное приложение для идентификацииобъектов и их описания.

Человек фотографирует объект, после чего приложениераспознает его, дает описание объекта и информацию о нем, взятую из интернета.

Также приложение определяет место, где был запечатлен объект (геолокация). Подробности

в личном сообщении.

В результате хотелосьбы получить приложение под андроид, IOS

Прошу оценить сроки истоимость. Может я не вижу каких-то подводных камней, которые необходимы для

разработки приложения, то задавайте вопросы. Может что-то еще необходимо для

начала разработки приложения?

Подразумевается создание команды программистов для работынад этим приложением, так как по нашим расчетам один человек не способен

выполнить данное задание.