Мобильное приложение для портала интернет радио

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Краткое описание работы: При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями.
Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире.
Разработка приложения нужна для Android, iPhone/iPad.
Функционал приложения нужно сделать следующим:
Главное в функционале: добавление новой станции нужно сделать самостоятельно в административной панели!
Также в функционале нужно реализовать:
1. Индивидуальный дизайн приложения
2. Переключение радио станций
3. Логотип у каждого радио свой
4. Плей-Стоп
5. Выбор качества звучания (будет два формата качества)
6. Информация о радио станции
7. Обратная связь по имейл
8. Регулировка громкости
9. Ссылка на сайт
10. Остановка звучания во время звонка
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