Мобильное приложение для портала интернет радио

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Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями. 

Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире.

Разработка приложения нужна для Android, iPhone/iPad.

Функционал приложения нужно сделать следующим:

Главное в функционале: добавление новой станции нужно сделать самостоятельно в административной панели!

Также в функционале нужно реализовать:

1. Индивидуальный дизайн приложения

2. Переключение радио станций 

3. Логотип у каждого радио свой

4. Плей-Стоп

5. Выбор качества звучания (будет два формата качества)

6. Информация о радио станции

7. Обратная связь по имейл

8. Регулировка громкости

9. Ссылка на сайт

10. Остановка звучания во время звонка

7 лет назад
topradio
Михаил 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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