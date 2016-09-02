Iphone4 + macbook

Доброго времени суток! Нужен разработчик мобильного приложения ( будет разрабатываться для IOS и Android) Тематика - магазин одежды Портотип - приложение Zara ( сделать нечто похожее ) Разработка для всех типов устройств Языки - Русский и Английский Концепция дизайна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выявления бага на ios нужен человек с iphone 4 (iOS7) и macbook.
Либо устранить самостоятельно (сайт на битриксе), либо программист скажет, что делать.
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