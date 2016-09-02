Android приложение для кафе/ресторанов

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Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо
реализовать только кодовую базу.
Краткое описание работы:
При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на сервер. После чего происходит загрузка цветовой схемы, логотипа данных и описание меню.
Далее пользователь должен иметь возможность ходить по различным категориям меню, выбирать определенные позиции и оформлять заказ, данные заказа отправляются на сервер.
Основные требования:
Приложение должно быть написано с использованием GoogleMaterial Guideline.
Общение с сервером будет происходить с использованием RESTAPI, Websockets.
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