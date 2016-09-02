Android приложение для кафе/ресторанов

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо

реализовать только кодовую базу.

Краткое описание работы:

При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на сервер. После чего происходит загрузка цветовой схемы, логотипа данных и описание меню.

Далее пользователь должен иметь возможность ходить по различным категориям меню, выбирать определенные позиции и оформлять заказ, данные заказа отправляются на сервер.

Основные требования:

Приложение должно быть написано с использованием GoogleMaterial Guideline.

Общение с сервером будет происходить с использованием RESTAPI, Websockets.