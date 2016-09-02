Доработка приложения

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок174 просмотра
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Дев ушел с фриланса, оставив нас в свободном падении. 

Требуется в рабочий проект внести правки и доработки.

Приложение простое – прием заказов торговых агентов. 

Проект на битбукете, там же и задачи 

Доступом поделюсь после выбора исполнителя. 

Платформа Android 

ЯП Java 

(Какую информацию предоставить для знакомства?)

7 лет назад
mrserg161
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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