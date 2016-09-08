IOS эмулятор

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Краткое описание работы: При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на ...
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Нужен полноценный iOS эмуль(что то типа nox, только на iOS), реальная цена) если такое вообще возможно сделать)
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