IOS эмулятор

Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями. Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире. Разработка приложения нужна для [b]Android, iPhone/iPad. [/b]Функционал приложения нужно сделать следующим: [b]Главное в функционале: добавление новой ...