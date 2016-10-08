Mr_Cardholder

Глеб Mr_Cardholder

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сменил направление. Сам в теме не первый год.

"Силу в кулак, волю - в узду, 

В работу впрягайся с маху!

Выполнил план - так шли всех в п$ду!

Нет - так сам иди на х#й!"

В. Маяковский