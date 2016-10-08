Mr_Cardholder

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"Силу в кулак, волю - в узду,
В работу впрягайся с маху!
Выполнил план - так шли всех в п$ду!
Нет - так сам иди на х#й!"
В. Маяковский
- $4000Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приложение общается с сервером по tcp. Стоит задача - определить пару запросов. Нужно выковырить данные в том месте, где они пишутся в сокет и читаются из сокета. И в этом месте ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Задача - найти класс, отвечающий за общение к API, и определить Запрос. Обычный ProGuard (стандартный обфускатор, поставляемый вместе с Android SDK). Нужно заводить приложение на виртуальной машине и слушать трафик, Или применить толковый ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Доброго всем времени суток! В общем, нужна консультация по joomla 3-3.5 Стоит задача: - прикрутить форум (компонент kunena) - и шаблон-дизайн, который от joomla 3. а установлена 3.5 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $500
Срочно! Ребята, очень нужна ваша помощь. 500 рублей за один час драгоценного времени. Стоит задача написать Лендинг пейдж и поместить его к себе в поддомен (лендинг.домен.ру или домен.ру/лендинг - не понимаю как верно). ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разобрать обмен данными между приложением и сервером, и после разобраться в полученных логах. Запрос - ссылка вида url Ответ в формате jsonМобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача - сделать бот для приложения такси, который сможет самостоятельно выбирать нужный из списка заказ по заданным параметрам и назначать его пользователю. Т.е. чтобы водителю не нажимать лишний раз кнопки. Чтобы бот делал это сам. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приложение - покупка билетов на мероприятия. Вход - как в Киви кошельке, регистрация как в Телеграмм. Внутри лента новостей, как ВК и афиша как в Понаминалу .ру Также личный кабинет. ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Задача такова, что под функционирующую систему турникетов необходим современный билетный оператор. Реализован он будет поэтапно, в первую очередь в виде приложения под андроид, далее под яблоко и сайт. Так ...Базы данных1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен билетный оператор. Если вкратце: идентификация через смс, вход в приложение по пин коду; внутри афиша в виде ленты (как ВК), личный кабинет с приобретенными билетами, и собственно сама покупка (прикрутим эквайринг) ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад