Нужно написать сервер для продажи билетов привязанный к API asu

Доброго времени суток!

Задача такова, что под функционирующую систему турникетов необходим современный билетный оператор.

Реализован он будет поэтапно, в первую очередь в виде приложения под андроид, далее под яблоко и сайт.

Так вот нужен сервер,который все это сможет соединить воедино.

Работа в несколько подходов.

В начале делаем, так сказать, платформу для андроид-приложения.

Что должен уметь сервер:

- обмениваться информацией с asu через api ;

- принимать оплату (эквайринг);

- вести статистику пользователя;

- регистрация пользователя через смс;

- отправка пуш-уведомлений. и т.д

Далее будем делать админку.

Более подробное ТЗ в приватной беседе.

Предлагайте ваши варианты по срокам работы и стоимости.

Примеры работ - будут вашим плюсом.

p/s Авторассылку шлю в игнор.

Любители искать авансов - проходите мимо.

Поэтапные выплаты исключительно по результату работы.

А так - все обсуждаемо)

Ждем Ваших предложений!