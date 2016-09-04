Нужно написать сервер для продажи билетов привязанный к API asu

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Доброго времени суток!

Задача такова, что под функционирующую систему турникетов необходим современный билетный оператор.

Реализован он будет поэтапно, в первую очередь в виде приложения под андроид, далее под яблоко и сайт.

Так вот нужен сервер,который все это сможет соединить воедино. 

Работа в несколько подходов.

В начале делаем, так сказать, платформу для андроид-приложения.

Что должен уметь сервер:

- обмениваться информацией с asu через api ;

- принимать оплату (эквайринг);

- вести статистику пользователя;

- регистрация пользователя через смс;

- отправка пуш-уведомлений. и т.д

Далее будем делать админку.

Более подробное ТЗ в приватной беседе.

Предлагайте ваши варианты по срокам работы и стоимости.

Примеры работ - будут вашим плюсом.

p/s Авторассылку шлю в игнор. 

Любители искать авансов - проходите мимо. 

Поэтапные выплаты исключительно по результату работы.

А так - все обсуждаемо)

Ждем Ваших предложений!

7 лет назад
Mr_Cardholder
Глеб 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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