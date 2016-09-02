Добрый день, коллеги! Необходимо создать базу данных для учета ключей программы. ТЗ Есть номер ключ, как основная сущность. У ключа есть номенклатуры- товары, которые были приобретены на него. По каждой номенклатуре видно когда ее приобрели, за какую стоимость, и когда ...
Задание на наполнение БД и разработку панели управления данными.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными.
Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, Опера, Хром, Яндекс, Фаерфокс, Сафари.
Всё размещается на сервере исполнителя для тестирования, после приёма задания и оплаты переносится на сервер и домен заказчика в том же виде, там настраивается и окончательно проверяется.
Необходимо реализовать загрузку текстовых файлов в формате txt и их парсер согласно указанным ниже требованиям. Кроме того создаются окна:
Ø Основное окно для ручной обработки данных
Ø Окно №0 для загрузки текстовых файлов с контролем парсинга
Ø Окно №1 для работы с таблицей Групп
Ø Окно №2 для контроля выполненной обработки
В приложении в Экселе таблицы БД, которые необходимо создать. В верхних строках указаны названия полей. В названии полей,
как и в названии таблиц (заголовки листов) вначале указывается пользовательское название таблицы/поля, потом в скобках название в БД.
ВСЕт аблицы БД имеют названием одну заглавную латинскую букву, а поля - две строчных. Если существуют объективные ограничения длины, напишите какие. Первое поле (аа) всегда id (автоинкрементное), а второе (bb) всегда контентное
(основное содержание), но второе может отсутствовать. Если таблиц будет много, будет по две, возможно три заглавных буквы в их названиях, но не повторяющихся (AB, AC) аналогично с полями при большом количестве три,четыре буквы (aab, aac).
Просьба писать используемые БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, а также почему именно такой выбор. Также укажите какие участки ТЗ вызывают наибольшие затруднения. Возможно я его разобью. ТЗ будет в процессе обсуждения и реализацииуточняться, в частности буду подбирать шрифты, цвета, размеры и расположение элементов. Лучше максимально уточнить на этапе обсуждения.
Срок 2 недели, детали прилагаю.
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