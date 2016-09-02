Задание на наполнение БД и разработку панели управления данными.

Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными.

Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, Опера, Хром, Яндекс, Фаерфокс, Сафари.

Всё размещается на сервере исполнителя для тестирования, после приёма задания и оплаты переносится на сервер и домен заказчика в том же виде, там настраивается и окончательно проверяется.

Необходимо реализовать загрузку текстовых файлов в формате txt и их парсер согласно указанным ниже требованиям. Кроме того создаются окна:

Ø Основное окно для ручной обработки данных

Ø Окно №0 для загрузки текстовых файлов с контролем парсинга

Ø Окно №1 для работы с таблицей Групп

Ø Окно №2 для контроля выполненной обработки

В приложении в Экселе таблицы БД, которые необходимо создать. В верхних строках указаны названия полей. В названии полей,

как и в названии таблиц (заголовки листов) вначале указывается пользовательское название таблицы/поля, потом в скобках название в БД.

ВСЕт аблицы БД имеют названием одну заглавную латинскую букву, а поля - две строчных. Если существуют объективные ограничения длины, напишите какие. Первое поле (аа) всегда id (автоинкрементное), а второе (bb) всегда контентное

(основное содержание), но второе может отсутствовать. Если таблиц будет много, будет по две, возможно три заглавных буквы в их названиях, но не повторяющихся (AB, AC) аналогично с полями при большом количестве три,четыре буквы (aab, aac).

Просьба писать используемые БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, а также почему именно такой выбор. Также укажите какие участки ТЗ вызывают наибольшие затруднения. Возможно я его разобью. ТЗ будет в процессе обсуждения и реализацииуточняться, в частности буду подбирать шрифты, цвета, размеры и расположение элементов. Лучше максимально уточнить на этапе обсуждения.

Срок 2 недели, детали прилагаю.