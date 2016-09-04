a_exzotron

Необходимо реализовать возможность голосовых звонков с сайта к операторам. Рассматриваем использование Vue.js и Node.js, открыты к другим предложениям по технологиям. Задача включает интеграцию голосового чата для пользователей сайта.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется: ü сверстать страницуавторизации, ü переверстать 1страницу и 3 всплывающих окна по адресу http://test1.tehstrom.com/ , ü добавить 1всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ü везде повесить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется: сверстать страницу авторизации, переверстать 1 страницу и 3 всплывающих окна по адресу test1.tehstrom.com/ , добавить 1 всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Парсер делает: Ø распил текста на абзацы Ø распил абзацев на предложения Ø распил предложений на слова Ø заливка данных в БД как указано Привязка будет к вёрстке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $160
Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...Базы данныхнет заявокЗакрыт9 лет назад
Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и её веб-админку. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад