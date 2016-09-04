a_exzotron

Ильин a_exzotron

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Голосовой онлайн чат

    Необходимо реализовать возможность голосовых звонков с сайта к операторам. Рассматриваем использование Vue.js и Node.js, открыты к другим предложениям по технологиям. Задача включает интеграцию голосового чата для пользователей сайта.

    JavaScriptNode.jsVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка

    Требуется: ü  сверстать страницуавторизации, ü  переверстать 1страницу и 3 всплывающих окна по адресу http://test1.tehstrom.com/ , ü  добавить 1всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ü  везде повесить ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка фронтэнда, в основном вёрстки

    Требуется:  сверстать страницу авторизации,   переверстать 1 страницу и 3 всплывающих окна по адресу test1.tehstrom.com/ ,   добавить 1 всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Панель управления данными

    Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задание на наполнение БД и разработку панели управления данными.

    $160

    Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задание на наполнение БД и разработку панели её администрирования.

    Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и её веб-админку. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

max_gil
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Задание на наполнение БД и разработку панели её администрирования.
Хороший заказчик. Огромный плюс - всегда на связи и готов ответить на все возникающие вопросы по задаче. Понимает работу программиста, ожидая решение задачи с большим терпением, что не дано многим заказчикам. Оплата работы была получена в согласованный срок с небольшим бонусом.
Отличный исполнитель, которому можно доверить даже сложный и плохо проработанный проект. Всё сделает в лучшем виде и предоставит полностью и корректно работающий результат. В срок.
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