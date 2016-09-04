a_exzotron

Хороший заказчик. Огромный плюс - всегда на связи и готов ответить на все возникающие вопросы по задаче. Понимает работу программиста, ожидая решение задачи с большим терпением, что не дано многим заказчикам. Оплата работы была получена в согласованный срок с небольшим бонусом.