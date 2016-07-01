Панель управления данными

Есть страница с картинками. Авторизация через passport.js. Когда пользователь авторизируется, осуществляется переход на страницу, где имеется сетка с картинками. Пользователь выбирает 3 картинки, ссылки на которые нужно поместить в базу данных, чтобы при последующем входе ...
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Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными.
Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, Опера, Хром, Яндекс, Фаерфокс, Сафари.
Всё размещается на сервере исполнителя для тестирования, после приёма задания и оплаты переносится на сервер и домен заказчика в том же виде, там настраивается и окончательно проверяется.
Необходимо реализовать загрузку текстовых файлов в формате txt и их парсер согласно указанным ниже требованиям. Кроме того создаются окна:
Ø Основное окно для ручной обработки данных
Ø Окно №0 для загрузки текстовых файлов с контролем парсинга
Ø Окно №1 для работы с таблицей Групп
Ø Окно №2 для контроля выполненной обработки
В приложении в Экселе таблицы БД, которые необходимо создать. В верхних строках указаны названия полей. В названии полей,
как и в названии таблиц (заголовки листов) вначале указывается пользовательское название таблицы/поля, потом в скобках название в БД.
ВСЕ таблицы БД имеют названием одну заглавную латинскую букву, а поля - две строчных. Если существуют объективные ограничения длины, напишите какие. Первое поле (аа) всегда id (автоинкрементное), а второе (bb) всегда контентное
(основное содержание), но второе может отсутствовать.
Просьба кроме цены и сроков писать используемые БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, а также почему именно такой выбор. Также на стр 11 внизу у меня указано 6 этапов (частей) реализации, укажите стоимость по ним, возможно я задание разобью.
ТЗ будет в процессе обсуждения и реализации уточняться, в частности буду подбирать шрифты, цвета, размеры и расположение
элементов. Лучше максимально уточнить на этапе обсуждения.
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