Необходимо сделать настройку и оптимизацию базы данных интернет-магазина для снижения нагрузки на сервер.
Нужны контакты всех ИП Воронежа и области зарегистрирован. 3 кв 2016 г
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Нужны контакты всех ИП Воронежа, Воронежской области зарегистрированные в 3 кв 2016 г (01.07.2016 по 30.09.2016 гг)
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