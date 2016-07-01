Нужны контакты всех ИП Воронежа и области зарегистрирован. 3 кв 2016 г

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой. Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды. Официальный сайт: [url=http://ukrainochka.ua/]ukrainochka.ua[/url] Наши наработки: [url=http://ukrwater.lpg.tf/]ukrwater.lpg.tf[/url] [url=http://ukrwater.jimdo.com/]ukrwater.jimdo.com[/url] [url=http://facebook.com/ukrwater/]facebook.com/ukrwater/[/url] Нам не просто нужны какие-нибудьэлектронные адреса по Киеву, а конкретные e-mail ...