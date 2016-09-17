Сбор базы электронных адресов по всем районам Киева

Базы данныхЗакрыт1 заявка613 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

 

Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой.

 

Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды.

Официальный сайт: ukrainochka.ua

Наши наработки:

ukrwater.lpg.tf

ukrwater.jimdo.com

facebook.com/ukrwater/

 

Нам не просто нужны какие-нибудьэлектронные адреса по Киеву, а конкретные e-mail физических лиц с разбивкой по

району и адресу (улица, проспект, переулок, бульвар), с определением стоимости

за один адрес. Целевая аудитория: все физические лица с привязкой к району и

адресу. Объем любой.

 

Предлагайте свои тарифы.

 

Торгуемся вдиапазоне от 5 до 18 копеек за один e-mail.

7 лет назад
rvcopy
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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