Сбор базы электронных адресов по всем районам Киева

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой.

Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды.

Официальный сайт: ukrainochka.ua

Наши наработки:

ukrwater.lpg.tf

ukrwater.jimdo.com

facebook.com/ukrwater/

Нам не просто нужны какие-нибудьэлектронные адреса по Киеву, а конкретные e-mail физических лиц с разбивкой по

району и адресу (улица, проспект, переулок, бульвар), с определением стоимости

за один адрес. Целевая аудитория: все физические лица с привязкой к району и

адресу. Объем любой.

Предлагайте свои тарифы.

Торгуемся вдиапазоне от 5 до 18 копеек за один e-mail.