Ищу специалиста по MySQL бд – для сравнения двух БД

Доброго времени суток! Задача такова, что под функционирующую систему турникетов необходим современный билетный оператор. Реализован он будет поэтапно, в первую очередь в виде приложения под андроид, далее под яблоко и сайт. Так вот нужен сервер,который все это сможет ...