На основе email адреса, необходимо искать в поисковых системах: название компании, сайт, фио, должность, телефон - личный, телефон рабочий, страница в соц.сетях. 100 контактов Плюс переписать в базу контактные данные (данные в email-письмах необходимо перенести в excel ...
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Требуется база физ лиц по г. Калининград
1. Которые брали кредиты в течении 2лет.
2. Тех, кто попадали в ДТПв течении 3 лет.
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