Написать функцию или программу для Excel

$15
Базы данныхЗакрыт2 заявки241 просмотр
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Есть 2 таблицы эксель (два разных файла эксель). В одной база номеров пропусков и прочая информация. Во второй база номеров пропусков и плюс их идентификаторы. Нужно сделать автозамену столбца номера пропусков из первой таблицы на идентификаторы пропусков из второй таблицы (сверка по номеру пропуска).

Также нужен автокликер. Чтобы из базы эксель брал различные текстовые данные и подставлял в нужные формы на сайте. Вообщем, чтобы вручную не копировать.

срок 2 дня

7 лет назад
sovr-school
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Micasys
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
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