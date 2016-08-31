Написать функцию или программу для Excel

Доброго времени суток уважаемые разработчики! У нашей компании возникла большая необходимость в разработке собственного программного обеспечения для учета продаж и заказов в сети оптик. Готовые решения Subtotal, CloudShop, МойСклад не совсем подходят, все системы были ...
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Есть 2 таблицы эксель (два разных файла эксель). В одной база номеров пропусков и прочая информация. Во второй база номеров пропусков и плюс их идентификаторы. Нужно сделать автозамену столбца номера пропусков из первой таблицы на идентификаторы пропусков из второй таблицы (сверка по номеру пропуска).
Также нужен автокликер. Чтобы из базы эксель брал различные текстовые данные и подставлял в нужные формы на сайте. Вообщем, чтобы вручную не копировать.
срок 2 дня
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