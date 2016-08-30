Разработать систему учета продаж

Нужна актуальная база данных предприятий России с численностью сотрудников от 500 и выше, большими оборотами. Действующие телефоны - обязательно, наличие e-mail - желательно.
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Доброго времени суток уважаемые разработчики! У нашей компании возникла большая необходимость в разработке собственного программного обеспечения для учета продаж и заказов в сети оптик. Готовые решения Subtotal, CloudShop, МойСклад не совсем подходят, все системы были протестированы в данный момент учет ведется в Моем складе.
Изобретать велосипед нет времени, мы готовы рассмотреть ваши рабочие версии для доработки вами их под наши задачи. Либо если у вас есть опыт коробочными решениями типа https://phppointofsale.com так же готовы рассмотреть варианты.
Веб студии и тем кто предлагает писать все с нуля - отказ сразу.
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