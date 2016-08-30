Разработать систему учета продаж

Доброго времени суток уважаемые разработчики! У нашей компании возникла большая необходимость в разработке собственного программного обеспечения для учета продаж и заказов в сети оптик. Готовые решения Subtotal, CloudShop, МойСклад не совсем подходят, все системы были протестированы в данный момент учет ведется в Моем складе.

Изобретать велосипед нет времени, мы готовы рассмотреть ваши рабочие версии для доработки вами их под наши задачи. Либо если у вас есть опыт коробочными решениями типа https://phppointofsale.com так же готовы рассмотреть варианты.

Веб студии и тем кто предлагает писать все с нуля - отказ сразу.