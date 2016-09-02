База данных с веб-доступом

Есть 2 таблицы эксель (два разных файла эксель). В одной база номеров пропусков и прочая информация. Во второй база номеров пропусков и плюс их идентификаторы. Нужно сделать автозамену столбца номера пропусков из первой таблицы на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Необходимо создать базу данных для учета ключей программы.
ТЗ
Есть номер ключ, как основная сущность.
У ключа есть номенклатуры- товары, которые были приобретены на него.
По каждой номенклатуре видно когда ее приобрели, за какую стоимость, и когда истекает период ее обслуживания. То есть у каждой номенклатуры есть период.
Что нужно:
1. Систему вноса информации, то есть выбирается номенклатура и потом список ключей на которые она продана.
2. В ключах прописывается новая информация и выставляется дата продажи и срок действия
3. Возможность массового внесения изменений в ключи. Например была версия 7.2 а сейчас на всех выставить 7.3
4. Отчеты по сущностям и разрезам
5. Веб отображение для разделения прав... То есть есть оператор, который вносит информацию и изменяет его, есть пользователи кто может работать с этой информацией, фильтровать, вписывать комментарии (если можем то выдавать права на изменение каких то определенный параметров), например владельца ключа, в случае перепродажи между клиентами.
PS первая попытка была доработать 1с, в плане того,что продажи там уже отражены и доработать модуль обслуживание для данного ТЗ, но слился разработчик и поэтому решили забить на 1с и делать стороннее приложение.
Сами работаем в Битрикс24 CRM облачное решение, если получится сделать связку с контрагентами в ней, то будет классно и можем рассмотреть это как доп работа.
Прикрепляю файл с вариантом отчета, отображения хранимой информации
- Похожие заказы
- $15Базы данных1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток уважаемые разработчики! У нашей компании возникла большая необходимость в разработке собственного программного обеспечения для учета продаж и заказов в сети оптик. Готовые решения Subtotal, CloudShop, МойСклад не совсем подходят, все системы были ...Базы данных1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужна актуальная база данных предприятий России с численностью сотрудников от 500 и выше, большими оборотами. Действующие телефоны - обязательно, наличие e-mail - желательно.Закрыт7 лет назад
Ищу разработчика, который сможет найти и настроить работу с базой данных Ассоциаций Английских слов и словосочетаний. Рассматриваю варианты работы с любой базой или её прототипом (аналогом). Приветсвуется работа с MySQL.Закрыт7 лет назад
Необходимо собирать базы и рассылать большое количество сообщений ежедневно. Требуется специалист, который уже сталкивался с программами viber рассылок. Работа постоянно и долгосрочноЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Есть база товаров из 7 000 позиций в формате .xls (электротовары, инструмент). В этой базе не хватает следующих данных: [list][*]ссылка на изображение[*]полное наименование[*]описание[*]характеристики[/list]Нужно найти и внести в базу эти данные, взять их можно из баз поставщиков ...Базы данных15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется собирать телефоны и эл.адреса с отраслевых сайтов по определённым поисковым запросам и заносить найденную информацию в базу данных. Предполагаемая оплата 500-700 руб. за рабочий день (8 часов).Базы данных9 заявокЗакрыт7 лет назад
Используя Access 2010 и VBA, построить форму (см. скриншоты – пришлю исполнителю), элементы на которой меняют свои названия и расположение в зависимости от выбранного пункта выпадающего списка ("Роль"), при этом таймер-секундомер, который запускается вместе с ...Закрыт7 лет назад
Приложение на Java / Spring / JQuery, PostgreSQL, JasperReports. Модуль – будет содержать одну дополнительную таблицу (7 полей) + веб-интерфейс. Страница логина, вывод отчета с 5 параметрами запроса пользователю из 3 таблиц, диалоговая форма с обновлением данных ...Базы данных4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно вытащить данные о кол-ве звонков, длительности и с какого номера совершался звонок, за определенный диапазон дат. Вывести это все в виде какого-то интерфейса, может экспортировать в Гугл Таблицы, где при нажатии на кнопку данные будут ...Базы данных3 заявкиЗакрыт7 лет назад