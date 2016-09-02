База данных с веб-доступом

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Базы данныхЗакрыт4 заявки269 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Необходимо создать базу данных для учета ключей программы.

ТЗ

Есть номер ключ, как основная сущность. 

У ключа есть номенклатуры- товары, которые были приобретены на него. 

По каждой номенклатуре видно когда ее приобрели, за какую стоимость, и когда истекает период ее обслуживания. То есть у каждой номенклатуры есть период.

Что нужно:

1. Систему вноса информации, то есть выбирается номенклатура и потом список ключей на которые она продана.

2. В ключах прописывается новая информация и выставляется дата продажи и срок действия

3. Возможность массового внесения изменений в ключи. Например была версия 7.2 а сейчас на всех выставить 7.3

4. Отчеты по сущностям и разрезам

5. Веб отображение для разделения прав... То есть есть оператор, который вносит информацию и изменяет его, есть пользователи кто может работать с этой информацией, фильтровать, вписывать комментарии (если можем то выдавать права на изменение каких то определенный параметров), например владельца ключа, в случае перепродажи между клиентами.

PS первая попытка была доработать 1с, в плане того,что продажи там уже отражены и доработать модуль обслуживание для данного ТЗ, но слился разработчик и поэтому решили забить на 1с и делать стороннее приложение.

Сами работаем в Битрикс24 CRM облачное решение, если получится сделать связку с контрагентами в ней, то будет классно и можем рассмотреть это как доп работа.

Прикрепляю файл с вариантом отчета, отображения хранимой информации

7 лет назад
AIRATVALIEV
Айрат 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
andy23
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$200
14 дней
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