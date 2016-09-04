MS VBA Excel - Автоматизация рутинные процессов

Базы данныхЗакрыт15 заявок326 просмотров
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Автоматизация рутинные процессов обработки табличных данных, хранения Базы данных (БД) в Excel, выборка и отчеты из БД.

Я расскажу, что нужно мне сделать, интересует человек с опытом, который  уже знает как это сделать и сколько это будет стоить. Интересует не почасовая оплата, а оплата за готовый конечный результат.

7 лет назад
aderevnya
Максим 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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