MS VBA Excel - Автоматизация рутинные процессов

Автоматизация рутинные процессов обработки табличных данных, хранения Базы данных (БД) в Excel, выборка и отчеты из БД.

Я расскажу, что нужно мне сделать, интересует человек с опытом, который уже знает как это сделать и сколько это будет стоить. Интересует не почасовая оплата, а оплата за готовый конечный результат.