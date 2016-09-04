C#. Перенос/обновление с MS Access в Google Spreadsheets

Имеется набор таблиц в MS Access (данные сканирования пропусков сотрудников "вход"-"выход").

Нужно настроить перенос этих данных в Google Spreadsheets автоматически.

Одна таблица – это список сотрудников, другая – логи их входа выхода на работу.

Нужно их разместить на компьютере и настроить перенос данных из них в Google SpreadSheet. Скажите мне почту, я дам доступ к тестовому spreadsheet. Нужно сделать так, чтобы при добавлении данных в таблицу Access, появлялись новые строки в таблице Гугл. Я так понимаю, что это делается с использованием JDBC драйвера.

язык программирования: C#

срок 2-3 дня