C#. Перенос/обновление с MS Access в Google Spreadsheets

$50
Базы данныхЗакрыт2 заявки291 просмотр
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Имеется набор таблиц в MS Access (данные сканирования пропусков сотрудников "вход"-"выход"). 

Нужно настроить перенос этих данных в Google Spreadsheets автоматически.

Одна таблица – это список сотрудников, другая – логи их входа выхода на работу. 

Нужно их разместить на компьютере и настроить перенос данных из них в Google SpreadSheet. Скажите мне почту, я дам доступ к тестовому spreadsheet. Нужно сделать так, чтобы при добавлении данных в таблицу Access, появлялись новые строки в таблице Гугл. Я так понимаю, что это делается с использованием JDBC драйвера. 

язык программирования: C# 

срок 2-3 дня

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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