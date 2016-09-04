Поиск и сбор информации

Мы – онлайн энциклопедия, где размещаются статьи и материалы по определенным категориям.

Требуется контентщик-сборщик информации.

Суть работы – поиск материалов и составление статей для соответствующей темы. Объем работы предусматривается очень большой.

Стоимость одной найденной и оформленной в документе темы (текст, фото ) статьи – 25р, количество статей в день не ограничено при условии соблюдения требований к написанию статей (в среднем у нас люди делают по 30).

Работа долгосрочная, потому что развитие ресурса предполагает постоянное добавление и обновление контента, размещение новых материалов, добавление новых категорий.

Оплата любым удобным способом

Вам самим не нужно ничего писать, ваша задача найти все по заданной теме и занести в определенный файл.