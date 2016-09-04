Хранение данных. OLAP

[b]1. [/b][b]Задание 1. Сводка. [/b]Таблица имеет следующие разделы: · План: установленные цели по кейсам · Текущий результат за неделю: данные по закрытым кейсам за текущую неделю · Блок дня (в примере 1 июля): данные за расчетный день. Он содержит три блока: 1) Total – текущее выполнение ...
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Нужно сделать 2 контрольные по предмету Хранение данных
задания во вложении. Вариант №3
срок 7-10 дней
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