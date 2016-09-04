Задание на знание Excel + Access

1. Задание 1. Сводка.

Таблица имеет следующие разделы:

· План: установленные цели по кейсам

· Текущий результат за неделю: данные по закрытым кейсам за текущую неделю

· Блок дня (в примере 1 июля): данные за расчетный день. Он содержит три блока:

1) Total – текущее выполнение показателей за расчетный день

2) Сложные* - количество сложных кейсов и % их от общего количества

3) Без учета сложных: текущее выполнение показателей за расчетный день (Total) без учета кейсов, из п.2

Кейсы разделяются на AT (b2b и b2c) категории (Письменная претензия, устная, оборудование, сохранение, Личный кабинет).

Расчет идет по Срокам кейс (Срок - разница между датой закрытия и датой создания, в таблицу идет среднее значение по срокам нужной категории) и SL- (отношение кейсов нужной категории, закрытых в срок, к общему количеству кейсов этой категории)

Задание следующее: необходимо в имеющихся программах Excel, Access, доп. программы (в которых можно реализовать текущее задание) сформировать таблицу с показателями.

База данных для расчета и внешний вид текущей сводки находятся во вложении.

Условия:

1. Таблица должна быть наглядна (можете отойти от того вида, который есть сейчас),главное оставить всю текущую информацию

2. База данных будет постоянно обновляться (данные будут добавляться в конец базы), поэтому необходимо создать связь с этой базой (подключение, запрос к этой базе)

3. Реализовать выгрузку показателей из базы данных за любой заданный период (реализовать возможность задавать дату начала – дату окончания периода)

4. Желательно использовать условное форматирование.

Задание 2. Подготовка презентации по работе группы

Подготовка презентации по заданию во вложении. Формат и наполняемость полностью на ваше усмотрение

Задание 3. Знание Excel + Acces

Все файлы во вложении.