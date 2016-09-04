Задание на знание Excel + Access

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1. Задание 1. Сводка.
Таблица имеет следующие разделы:
· План: установленные цели по кейсам
· Текущий результат за неделю: данные по закрытым кейсам за текущую неделю
· Блок дня (в примере 1 июля): данные за расчетный день. Он содержит три блока:
1) Total – текущее выполнение показателей за расчетный день
2) Сложные* - количество сложных кейсов и % их от общего количества
3) Без учета сложных: текущее выполнение показателей за расчетный день (Total) без учета кейсов, из п.2
Кейсы разделяются на AT (b2b и b2c) категории (Письменная претензия, устная, оборудование, сохранение, Личный кабинет).
Расчет идет по Срокам кейс (Срок - разница между датой закрытия и датой создания, в таблицу идет среднее значение по срокам нужной категории) и SL- (отношение кейсов нужной категории, закрытых в срок, к общему количеству кейсов этой категории)
Задание следующее: необходимо в имеющихся программах Excel, Access, доп. программы (в которых можно реализовать текущее задание) сформировать таблицу с показателями.
База данных для расчета и внешний вид текущей сводки находятся во вложении.
Условия:
1. Таблица должна быть наглядна (можете отойти от того вида, который есть сейчас),главное оставить всю текущую информацию
2. База данных будет постоянно обновляться (данные будут добавляться в конец базы), поэтому необходимо создать связь с этой базой (подключение, запрос к этой базе)
3. Реализовать выгрузку показателей из базы данных за любой заданный период (реализовать возможность задавать дату начала – дату окончания периода)
4. Желательно использовать условное форматирование.
Задание 2. Подготовка презентации по работе группы
Подготовка презентации по заданию во вложении. Формат и наполняемость полностью на ваше усмотрение
Задание 3. Знание Excel + Acces
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