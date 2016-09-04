Задание на знание Excel + Access

Базы данныхЗакрыт3 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.       Задание 1. Сводка.

Таблица имеет следующие разделы:

·         План: установленные цели по кейсам

·         Текущий результат за неделю: данные по закрытым кейсам за текущую неделю

·         Блок дня (в примере 1 июля): данные за расчетный день. Он содержит три блока: 

1) Total – текущее выполнение показателей за расчетный день

2) Сложные* - количество сложных кейсов и % их от общего количества

3) Без учета сложных: текущее выполнение показателей за расчетный день (Total) без учета кейсов, из п.2

Кейсы разделяются на AT (b2b и b2c) категории (Письменная претензия, устная, оборудование, сохранение, Личный кабинет). 

Расчет идет по Срокам кейс (Срок - разница между датой закрытия и датой создания, в таблицу идет среднее значение по срокам нужной категории) и SL- (отношение кейсов нужной категории, закрытых в срок, к общему количеству кейсов этой категории)

Задание следующее: необходимо в имеющихся программах Excel, Access, доп. программы (в которых можно реализовать текущее задание) сформировать таблицу с показателями.

База данных для расчета и внешний вид текущей сводки находятся во вложении.

Условия: 

1.      Таблица должна быть наглядна (можете отойти от того вида, который есть сейчас),главное оставить всю текущую информацию

2.      База данных будет постоянно обновляться (данные будут добавляться в конец базы), поэтому необходимо создать связь с этой базой (подключение, запрос к этой базе)

3.      Реализовать выгрузку показателей из базы данных за любой заданный период (реализовать возможность задавать дату начала – дату окончания периода)

4.      Желательно использовать условное форматирование.

Задание 2. Подготовка презентации по работе группы

Подготовка презентации по заданию во вложении. Формат и наполняемость полностью на  ваше усмотрение

Задание 3. Знание Excel + Acces

Все файлы во вложении. 

7 лет назад
FleshKiller
Максим 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поиск и сбор информации

    Мы – онлайн энциклопедия, где размещаются статьи и материалы по определенным категориям.   Требуется контентщик-сборщик информации.   Суть работы – поиск материалов и составление статей для соответствующей темы. Объем работы предусматривается очень большой.  Стоимость одной найденной и оформленной в документе ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • База физ лиц

    Требуется база физ лиц по г. Калининград  1. Которые брали кредиты в течении 2лет. 2. Тех, кто попадали в ДТПв течении 3 лет.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Актуализировать базу контактов и систематизировать

    $15

    На основе email адреса, необходимо искать в поисковых системах: название компании, сайт, фио, должность, телефон - личный, телефон рабочий, страница в соц.сетях. 100 контактов Плюс переписать в базу контактные данные (данные в email-письмах необходимо перенести в excel ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • C#. Перенос/обновление с MS Access в Google Spreadsheets

    $50

    Имеется набор таблиц в MS Access (данные сканирования пропусков сотрудников "вход"-"выход").  Нужно настроить перенос этих данных в Google Spreadsheets автоматически. Одна таблица – это список сотрудников, другая – логи их входа выхода на работу.  Нужно их разместить на ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • MS VBA Excel - Автоматизация рутинные процессов

    Автоматизация рутинные процессов обработки табличных данных, хранения Базы данных (БД) в Excel, выборка и отчеты из БД. Я расскажу, что нужно мне сделать, интересует человек с опытом, который  уже знает как это сделать и сколько это ...

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Задание на наполнение БД и разработку панели управления данными.

    $160

    Компании для служебного пользования требуется реализовать указанную ниже структуру БД и веб-панель для управления данными. Платформа, в частности используемые: БД, языки программирования, фреймворки и компоненты, на выбор исполнителя. Доступность через распространённые версии браузеров Эксплорер, Опера, Хром, ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • База данных с веб-доступом

    $200

    Добрый день, коллеги! Необходимо создать базу данных для учета ключей программы. ТЗ Есть номер ключ, как основная сущность.  У ключа есть номенклатуры- товары, которые были приобретены на него.  По каждой номенклатуре видно когда ее приобрели, за какую стоимость, и когда ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать функцию или программу для Excel

    $15

    Есть 2 таблицы эксель (два разных файла эксель). В одной база номеров пропусков и прочая информация. Во второй база номеров пропусков и плюс их идентификаторы. Нужно сделать автозамену столбца номера пропусков из первой таблицы на ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад