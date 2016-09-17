Оптимизация базы данных

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Необходимо сделать настройку и оптимизацию базы данных интернет-магазина для снижения нагрузки на сервер.

7 лет назад
radddali
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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