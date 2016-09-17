Сборка базы производственных предприятий

Необходимо предоставить базу данных из туристических китайских компаний (предоставить 1. название компании, 2. отправляют ли туры в Россию, 3. их электронную почту и 4. QQ(желательно), но почта компании должна быть обязательно. Для рассылки пригласительных писем. Специфика: ...
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Добрый день
Нашей кампании нужно серийное изготовление деталей из листовой нержавейки по чертежам, при помощи сварочного-робота, станков ЧПУ и проч
Для этой цели нужно собрать базу предприятий (цеха, производственные предприятия, НПО и проч) которые занимаются метало обработкой листовой нержавейки. Обязательно нержавейки.
База необходима по республике Башкортостан, предпочтительно Уфимский район
В базе необходимы следующие столбцы
название | телефон | емеил (или обратная форма)
Желательно, что исполнитель имел хотя бы базовое представление о предмете поиска. Также просьба сразу сориентировать по ценам!
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