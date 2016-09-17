Сборка базы производственных предприятий

Добрый день

Нашей кампании нужно серийное изготовление деталей из листовой нержавейки по чертежам, при помощи сварочного-робота, станков ЧПУ и проч

Для этой цели нужно собрать базу предприятий (цеха, производственные предприятия, НПО и проч) которые занимаются метало обработкой листовой нержавейки. Обязательно нержавейки.

База необходима по республике Башкортостан, предпочтительно Уфимский район

В базе необходимы следующие столбцы

название | телефон | емеил (или обратная форма)

Желательно, что исполнитель имел хотя бы базовое представление о предмете поиска. Также просьба сразу сориентировать по ценам!