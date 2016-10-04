Обновить данные в Mongodb. Passport.js + Node.js

Есть страница с картинками. Авторизация через passport.js. Когда пользователь авторизируется, осуществляется переход на страницу, где имеется сетка с картинками. Пользователь выбирает 3 картинки, ссылки на которые нужно поместить в базу данных, чтобы при последующем входе эти картинки были уже на странице профиля этого пользователя. Соответственно, когда нажимается кнопка, которая добавляет картинки в бд, пользователь переходит на страницу, где отображаются только выбранные им картинки.

Авторизация уже есть, нужно только обновление данных пользователя в mongodb.