Обновить данные в Mongodb. Passport.js + Node.js

$5
Базы данныхЗавершен1 заявка256 просмотров
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Есть страница с картинками. Авторизация через passport.js. Когда пользователь авторизируется, осуществляется переход на страницу, где имеется сетка с картинками. Пользователь выбирает 3 картинки, ссылки на которые нужно поместить в базу данных, чтобы при последующем входе эти картинки были уже на странице профиля этого пользователя. Соответственно, когда нажимается кнопка, которая добавляет картинки в бд, пользователь переходит на страницу, где отображаются только выбранные им картинки.

Авторизация уже есть, нужно только обновление данных пользователя в mongodb. 

MongoDB
7 лет назад
Nusha888
Анна 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Было очень приятно сотрудничать с Романом. Отличный специалист, сделал именно то, что мне было нужно. Буду обращаться еще!
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