Нужен дизайн андроид-приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложение - покупка билетов на мероприятия.

Вход - как в Киви кошельке, регистрация как в Телеграмм.

Внутри лента новостей, как ВК и афиша как в Понаминалу .ру

Также личный кабинет.

Общий вид, кнопки как в Яблоке, например приложение Литрес.

Ну и сам процесс покупки билета, например посмотрите сайт Крокус-сити ру

Подробнее в скайпе.

Чем быстрее - тем лучше. 

В приоритете - цена, 

естественно качество должно соответствовать заданию.

Инициатива приветствуется!

Просьба любителей выпросить аванс и пропасть - проходить мимо. Здесь не касса взаимопомощи)

Только выплаты по результату, возможно поэтапно. Заключаем договор.

Вебстудии с заоблачными ценами не тратьте наше с вами время.

Ждем Ваших предложений!

зы Авторассылку не шлите - в игнор сразу.

7 лет назад
Mr_Cardholder
Глеб 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
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