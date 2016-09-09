Нужен дизайн андроид-приложения

Приложение - покупка билетов на мероприятия.

Вход - как в Киви кошельке, регистрация как в Телеграмм.

Внутри лента новостей, как ВК и афиша как в Понаминалу .ру

Также личный кабинет.

Общий вид, кнопки как в Яблоке, например приложение Литрес.

Ну и сам процесс покупки билета, например посмотрите сайт Крокус-сити ру

Подробнее в скайпе.

Чем быстрее - тем лучше.

В приоритете - цена,

естественно качество должно соответствовать заданию.

Инициатива приветствуется!

Просьба любителей выпросить аванс и пропасть - проходить мимо. Здесь не касса взаимопомощи)

Только выплаты по результату, возможно поэтапно. Заключаем договор.

Вебстудии с заоблачными ценами не тратьте наше с вами время.

Ждем Ваших предложений!

зы Авторассылку не шлите - в игнор сразу.