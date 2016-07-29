[b]Необходимо создать класс-интерфейс (фасад) для работы с bitcoind на удалённом сервере.[/b] [b]Требования:[/b] - Совместимость с PHP7 - ООП с namespace - Оформление кода по PSR - Модульность: зависимости должны быть подключены через composer - Один файл - один класс - Допустимо ...
Нарисовать пользовательский интерфейс в Xamarin Studio
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Нарисовать пользовательский интерфейс в Xamarin Studio
Сам интерфейс уже нарисован, осталось перевести его в среду Xamarin Studio (GTK/ C#/ .Net)
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