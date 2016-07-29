Нарисовать пользовательский интерфейс в Xamarin Studio

ищем дизайнера-художника в команду. Разработка игры для вк. какой хотелось бы видеть уровень: armorgames.com/play/12141/kingdom-rush Помимо рисования - нужно будет поработать с разработкой интерфейса, юзабилити... Да в целом чтобы было удобно пользователям. Гением UI быть не надо, но 100% надо ...