Интерфейс для передачи заявок с переменным IP

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Сделать интерфейс с помощью которого можно будет генерировать лиды по партнерской ссылке с уникальным IP (лиды будут генерироваться на одном стационарном ПК, для того чтобы IP у каждого лида был уникальным - нужен интерфейс передачи через прокси)

7 лет назад
irinalead
Ирина 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Cоздать класс-интерфейс для работы с bitcoind на удаленном сервере

    [b]Необходимо создать класс-интерфейс (фасад) для работы с bitcoind на удалённом сервере.[/b] [b]Требования:[/b] - Совместимость с PHP7 - ООП с namespace - Оформление кода по PSR - Модульность: зависимости должны быть подключены через composer - Один файл - один класс - Допустимо ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходим UX/UI дизайнер для решения разовых задач по CRM

    Текущая задача такая:  Есть CRM система для агентств недвижимости.  В ней, помимо всего прочего, есть следующие разделы:  - Заявки на подбор объекта. Покупатель хочет купить квартиру – здесь фиксируются его хотелки, типа "в Красногорске двушка до 8 млн."  - ...

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн игры

    ищем дизайнера-художника в команду. Разработка игры для вк. какой хотелось бы видеть уровень: armorgames.com/play/12141/kingdom-rush Помимо рисования - нужно будет поработать с разработкой интерфейса, юзабилити... Да в целом чтобы было удобно пользователям. Гением UI быть не надо, но 100% надо ...

    Дизайн интерфейсов и игр11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переработка существующего Web - интерфейса системы

    Необходимо переработать дизайн Web - интерфейса системы (там где это необходимо) в приемлемом для корпоративных клиентов виде и предоставить CSS - файлы с описанием. Web - интерфейс должен удобным, адаптивным и должен отлично работать на ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • UI/UX – Проектировщик интерфейсов

    $700

    Ищем профессионала в области UI/UX, с навыками инженера/архитектора  Задачи:  Необходимо продумать логику работы модулей Backend и интерфейсов  Важно понимать принципы работы технической/функциональной части  Работа по большей части с web интерфейсами, реже мобильные интерфейсы  Основная боль:  Прототипы, которые есть сейчас, не решают ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • UI Kit для b2b веб приложения

    Дано: есть веб приложение для корпоративных пользователей Задача: нужно разработать UI Kit на основе предоставленных вводных (логотип, цвета, некоторые элементы ui kit уже утверждены) Подробности во вложении Просьба в откликах обязательно указывать ссылку на ваше портфолио в разработке ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка панели для игры

    Необходимо разработать панель для игры. В игре 35 уровней. Индикация для каждого уровня: не начат, пройден неверно, пройден верно, текущий.  Есть индикациижизни (5 штук) и индикация пробирки (5 штук). Индикация пробирки означает, что если что-то сделано неправильно, ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание арт объектов для мобильных игр

    Нужен [u]ответственный[/u] дизайнер с опытом работы над артами для мобильных игр. Обязательно высокое качество работы и внимательность к деталям (делать самостоятельно проверку качества перед сдачей работ, без траты нашего времени на доработку).     Если вы качественно делаете ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен Laravel 5 разработчик

    $120

    Нужно сделать приложение на Laravel5, вроде todoist.com, но проще. Дизайна не нужно, достаточно базового Bootstrap интерфейса. Более подробное описание смотрите в ТЗ + нужно не все, а только то, что есть в пунктах "it’s needed ...

    Laravel
    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад