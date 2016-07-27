Необходим UX/UI дизайнер для решения разовых задач по CRM

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Текущая задача такая: 

Есть CRM система для агентств недвижимости. 

В ней, помимо всего прочего, есть следующие разделы: 

- Заявки на подбор объекта. Покупатель хочет купить квартиру – здесь фиксируются его хотелки, типа "в Красногорске двушка до 8 млн." 

- Раздел "Все объекты". Здесь показываются все объекты в одной большой базе: от собственников, от агентов, мои объекты, объекты моего агентства, объекты других агентств и тд. 

Задача по юзабилити простая: 

- в разделе Подборов показать, как наглядно отображать – что по каждому подбору есть в разделе Всех объектов – от собственников, от агентов, нового, просмотренного, отбракованного итд. Далее нажимаем на "смотреть подробнее" – попадаем во второй раздел, где установлены фильтры по этому подбору. 

- в разделе Всех объектов тоже отображать все наглядно при переходе в него из подбора, а также дать возможность отмечать – просмотрели, подошло/не подошло итд. Также иметь возможность в этом разделе фильтровать отдельно объекты только от собственников, объекты только моего агентства итд. 

Нужно посмотреть эти два раздела в CRM – и предложить улучшения, которые сделают этот процесс связи двух разделов и работы в них максимально наглядным. 

Прошу указать стоимость часа и количество часов на эту задачу.

7 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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