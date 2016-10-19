Необходимо сверстать сайт, включая главную страницу, разделы и категории, по предоставленному PSD-дизайну. Важны качество верстки, количество DOM-элементов и скорость обработки DOM браузером. Ожидается тщательная проверка выполненной работы.
- $300HTML-верстка26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения на сайт Bitrix: реализовать загрузку превью фотографий, а также настроить отображение телефона и email в зависимости от cookie посетителя с utm_source=yandex. Работы будут производиться на тестовом сайте с последующим переносом на рабочий. Срок выполнения 1-2 дня.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется сверстать адаптивный лендинг из PSD-дизайна, выполненного по Bootstrap сетке. Срок выполнения 1-2 дня. Необходимо обеспечить быструю загрузку и минимальный вес страницы. PSD-файл будет предоставлен исполнителю.HTML-верстка66 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется сверстать адаптивный лендинг из PSD-дизайна, выполненного по Bootstrap сетке. Срок выполнения 1-2 дня. Важно, чтобы страница загружалась быстро и имела малый вес. PSD-файл будет предоставлен исполнителю. Обсуждение деталей по необходимости.HTML-верстка88 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать PSD макет в Bootstrap 4 или 5. Проект включает две страницы с небольшими отличиями. Важно быстрое выполнение и нормальная адаптивность. Макет будет предоставлен в формате PSD. Ожидается завершение работы сегодня или завтра с оплатой сразу после выполнения.HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переверстать сайт с платформы Tilda на Bootstrap 4 или 5. Задача включает в себя улучшение мобильной и ПК версий. Сайт простой, детали будут обсуждены в ходе проекта.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать 100 статей на тему ремонта, включая покраску помещений. Первая партия составляет 20 статей. Оплата будет производиться по факту выполненной работы. Подробности в Telegram.Рерайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Отрисовать в coral логотип (с фото логотипа на листке) Все подробности и что нужно нарисовать в ЛС.Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нарисовать пользовательский интерфейс в Xamarin Studio Сам интерфейс уже нарисован, осталось перевести его в среду Xamarin Studio (GTK/ C#/ .Net)Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад