Требуется внести изменения на сайт Bitrix: реализовать загрузку превью фотографий, а также настроить отображение телефона и email в зависимости от cookie посетителя с utm_source=yandex. Работы будут производиться на тестовом сайте с последующим переносом на рабочий. Срок выполнения 1-2 дня.