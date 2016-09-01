Трекинг email доставки в веб-интерфейсе

Нужна система для отслеживания доставки и открытия писем адресатами.

Базовые функции (в веб интерфейсе):

1. создание письма в классическом интерфейсе;

2. указание имени и адреса отправителя (важно, чтобы в поле от кого можно было вписать корпоративный адрес компании и свое ФИО). Проблем с подтверждением владения конкретным ящиком отправителя нет (т.е. это не для того, чтобы подставлять чужие адреса и фио);

3. указание адреса получателя, тема, тело письма и атачи;

4. после отправки, отслеживание доставки письма и открытия письма получателем.

более расширенное ТЗ пока не стал выкладывать, т.к. не уверен, что технически можно реализовать функции в пункте 4 (именно функцию отслеживания открытия/прочтения письма получателем).

если весь функционал технически реализовать можно, напишем и запустим тестовую версию, потом будем добавлять отдельным заданием доп функции.