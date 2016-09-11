Приложение iOS

Сервис по типу как youla.io Будут прототип, ТЗ, дизайн, API, план работ (сейчас делаем). Нужно сделать кроссплатформенно приложения и сайт. Технологии: cordova или ionic, backbone или angular. Архитектура: Single Page Architecture. Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час. Напишите ...