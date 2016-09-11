Приложение iOS

Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок322 просмотра
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Добрый день.

Есть приложение для Андроид, вкл. исходники (если нужно). Название приложения на PlayMarket:  mhi-systems.

Нужно его же сделать для Apple.

iOS
7 лет назад
thewalkmen
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад