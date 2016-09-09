Мобильное приложение (iOs+Android) с дополнненой реальностью

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот как будет работать приложение глазами пользователя: Пользователь берет телефон, запускает приложение, наводит камеру телефона ( андроид или iOS) ) на маркер и вместо маркера на экране телефона в этот момент начинает проигрываться видео ролик. Наводит на другой маркер – там другой видеоролик. Видеоролики и маркеры должны редактироваться (нужно

соответственно админку сделать). По умолчанию их около 30 штук  (30 маркеров к каждому привязан свой URL откуда тянуть видео). При наведении на маркер – видео стриммится с отдельного сервера (держать на телефоне все видео – не вариант). 

Приложение должно регулярно проверять обновления базы маркеров с ссылками на видео, которое надо проигрывать.

Предпочтения нативной реализации.

Сроки, цена, используемые sdk обсуждаемы.

AndroidiOS
7 лет назад
Lexandrv
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Android приложение для кафе/ресторанов

    Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу.   Краткое описание работы: При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на ...

    Android
    Мобильные приложения16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение под Андроид

    Нужен билетный оператор. Если вкратце:  идентификация через смс, вход в приложение по пин коду; внутри афиша в виде ленты (как ВК), личный кабинет с приобретенными билетами, и собственно сама покупка (прикрутим эквайринг) с выбором места на трибунах. Пуш ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разрабoтка текстoвой игpы (iОS)

    $400

    Необходимo разрабoтать текстoвую игру пoд iOS. Весь кoнтент есть - нужна именнo разрaбoтка. Аналоги:  https://youtu.be/uU9x9tZ3Ltc?t=1m30s https://youtu.be/gZ9TtPy_Efg?t=40s Общaя схeма задач приложена к заданию. Подробнoе ТЗ готов выслать после личного обсуждения проекта. Для ускoрения завеpшения прoекта мoжно откaзать от трудоемкoго функциoнала (если таковой ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Мобильное приложение для портала интернет радио

    Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями.  Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире. Разработка приложения нужна для [b]Android, iPhone/iPad. [/b]Функционал приложения нужно сделать следующим: [b]Главное в функционале: добавление новой ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка приложения

    Дев ушел с фриланса, оставив нас в свободном падении.  Требуется в рабочий проект внести правки и доработки. Приложение простое – прием заказов торговых агентов.  Проект на битбукете, там же и задачи  Доступом поделюсь после выбора исполнителя.  Платформа Android  ЯП Java  (Какую информацию ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад