Мобильное приложение (iOs+Android) с дополнненой реальностью

Вот как будет работать приложение глазами пользователя: Пользователь берет телефон, запускает приложение, наводит камеру телефона ( андроид или iOS) ) на маркер и вместо маркера на экране телефона в этот момент начинает проигрываться видео ролик. Наводит на другой маркер – там другой видеоролик. Видеоролики и маркеры должны редактироваться (нужно

соответственно админку сделать). По умолчанию их около 30 штук (30 маркеров к каждому привязан свой URL откуда тянуть видео). При наведении на маркер – видео стриммится с отдельного сервера (держать на телефоне все видео – не вариант).

Приложение должно регулярно проверять обновления базы маркеров с ссылками на видео, которое надо проигрывать.

Предпочтения нативной реализации.

Сроки, цена, используемые sdk обсуждаемы.