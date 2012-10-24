Lexandrv

Александр Lexandrv

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

skype: lexandrv

  • Мобильное приложение (iOs+Android) с дополнненой реальностью

    Вот как будет работать приложение глазами пользователя: Пользователь берет телефон, запускает приложение, наводит камеру телефона ( андроид или iOS) ) на маркер и вместо маркера на экране телефона в этот момент начинает проигрываться видео ролик. ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка звука в html5-приложении для ipad

    Есть готовое небольшое интерактивное приложэение на html5. В нем не корректно функционирует звуковое сопровождение при врспроизведении его на ipad. По некоторым событиям оно не включается. На ПК в браузерах все работает хорошо. Необходимо откорректировать. С вас предложения ...

    HTML
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML 5 - разработка приложений

    Необходимо запрограммировать на html 5 несколько небольших игровых приложений. Функционирование под ipad и ПК (IE 9.0, Chrome 11.0). Работа с несложной 2d анимацией и звуком. Графика вся отрисована. Необходимо только запрограммировать. ТЗ по запросу. Высылайте ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML 5 - разработка приложений

    Необходимо запрограммировать на html 5 несколько небольших игровых приложений. Функционирование под ipad и ПК (IE 9.0, Chrome 11.0). Работа с несложной 2d анимацией и звуком. Графика вся отрисована. Необходимо только запрограммировать. ТЗ по ...

    HTML
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sd-illi
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$160
10 баллов
9 лет назад
HTML 5 - разработка приложений
Отличный заказчик! Побольше бы таких
В общем все хорошо. Сотрудничеством остался доволен. Но были некоторые сложности с оперативностью ответа на запросы и корректировки.
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