Вот как будет работать приложение глазами пользователя: Пользователь берет телефон, запускает приложение, наводит камеру телефона ( андроид или iOS) ) на маркер и вместо маркера на экране телефона в этот момент начинает проигрываться видео ролик. ...
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовое небольшое интерактивное приложэение на html5. В нем не корректно функционирует звуковое сопровождение при врспроизведении его на ipad. По некоторым событиям оно не включается. На ПК в браузерах все работает хорошо. Необходимо откорректировать. С вас предложения ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо запрограммировать на html 5 несколько небольших игровых приложений. Функционирование под ipad и ПК (IE 9.0, Chrome 11.0). Работа с несложной 2d анимацией и звуком. Графика вся отрисована. Необходимо только запрограммировать. ТЗ по запросу. Высылайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо запрограммировать на html 5 несколько небольших игровых приложений. Функционирование под ipad и ПК (IE 9.0, Chrome 11.0). Работа с несложной 2d анимацией и звуком. Графика вся отрисована. Необходимо только запрограммировать. ТЗ по ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад