Есть готовое небольшое интерактивное приложэение на html5. В нем не корректно функционирует звуковое сопровождение при врспроизведении его на ipad. По некоторым событиям оно не включается. На ПК в браузерах все работает хорошо. Необходимо откорректировать. С вас предложения ...