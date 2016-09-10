Разработать бэкенд для мобильного приложения

$3000
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок225 просмотров
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Мы делаем приложение для службы доставки. Нужно написать бэкенд на PHP и разработать API. Интересуют фрилансеры, которые уже имели опыт такого рода, желательно не студии.

7 лет назад
almet
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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