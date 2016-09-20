almet

Алексей almet

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка мобильных приложений

Дизайн:

  • разработка кликабельных прототипов
  • разработка статичных прототипов
ТЗ:

  • бизнес-анализ
  • разработка ТЗ
Разработка:

  • iOS: Swift, Objective-C
  • Android: Java
Тестирование:

iPhone 5, 5S, 6, iPad, iPad mini

Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6,  Xiaomi redmi note 2

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Бэкенд и API для социальной сети

    $2000

    Необходимо сделать бэкенд для мобильных приложений. Мобильное приложение - социальная сеть, которая позволяет пользователям создавать события, связываться с участниками, принимать участие в событии. Функции: -логин/регистрация -сообщения (скорее всего PubNub) -добавление/изменение/удаление событий ...

    PHPPython
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Android приложение

    Ищу андроид разработчика для реализации приложения-плеера. Необходима реализация самого плейера и эквалайзера (это важно! посмотрите примеры готовых решений, нужен эквалайзер который показывает линию). http://joxi.ru/eAOqG6ZhxWZKdm - прототип здесь. вывод звука на наушники или на блютуз ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеоролик для рекламы приложения в FB

    $50

    Требуется сделать видеоролики (несколько вариантов для тестирования) для рекламы в Facebook/Instagram.   Рекламировать будем мобильное приложение. Длина ролика – около 10 секунд. В ролике будет использоваться дизайн приложения, переходы между экранами и немного графики. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Приложение под iOS

    требуется доделать приложение под iOS ТЗ есть, сделано половина приложения, написано на Objective-C По оценкам, потребуется около 2 недель, нужен разработчик который может уделять приложению 6-8 часов в день. Нужен разработчик с ...

    iOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется услуги интернет-маркетолога

    Что нужно сделать: проанализировать сайтдать рекомендации по повышению конверсиипри необходимости, написать ТЗ для копирайтеров/дизайнеровОбязательные требования к исполнителю: свободный английский язык (письменный)опыт работы в интернет-маркетинге от 3 летопыт работы с B2B сайтами

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Видеоролик для рекламы приложения в FB
Понятно и чётко ставит задачи. Оплата вовремя. Благодарю за сотрудничество!
Отличный фрилансер. Из плюсов: всегда на связи, нормальное отношение к правкам, адекватная цена
Ответный отзыв
belllolbell
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$600
10 баллов
8 лет назад
Приложение под iOS
iOS
Очень приятно работать с таким заказчиком, как Алексей. Постановка задачи, оплата в срок и коммуникация - все на отлично. Рекомендую.
Отличный фрилансер, сделал довольно большое приложение, самое главное - всегда на связи, не пропадает, не тянет резину, все честно и по делу. Рейт соответствует навыкам. Рекомендую и буду давать еще заказы.
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