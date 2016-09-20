Необходимо сделать бэкенд для мобильных приложений. Мобильное приложение - социальная сеть, которая позволяет пользователям создавать события, связываться с участниками, принимать участие в событии. Функции: -логин/регистрация -сообщения (скорее всего PubNub) -добавление/изменение/удаление событий ...
Дизайн:
- разработка кликабельных прототипов
- разработка статичных прототипов
- бизнес-анализ
- разработка ТЗ
- iOS: Swift, Objective-C
- Android: Java
Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Xiaomi redmi note 2
- $2000Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу андроид разработчика для реализации приложения-плеера. Необходима реализация самого плейера и эквалайзера (это важно! посмотрите примеры готовых решений, нужен эквалайзер который показывает линию). http://joxi.ru/eAOqG6ZhxWZKdm - прототип здесь. вывод звука на наушники или на блютуз ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется сделать видеоролики (несколько вариантов для тестирования) для рекламы в Facebook/Instagram. Рекламировать будем мобильное приложение. Длина ролика – около 10 секунд. В ролике будет использоваться дизайн приложения, переходы между экранами и немного графики. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
требуется доделать приложение под iOS ТЗ есть, сделано половина приложения, написано на Objective-C По оценкам, потребуется около 2 недель, нужен разработчик который может уделять приложению 6-8 часов в день. Нужен разработчик с ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Что нужно сделать: проанализировать сайтдать рекомендации по повышению конверсиипри необходимости, написать ТЗ для копирайтеров/дизайнеровОбязательные требования к исполнителю: свободный английский язык (письменный)опыт работы в интернет-маркетинге от 3 летопыт работы с B2B сайтамиКонтекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Необходимо протестировать 6 приложений: 3 для Андроид, 3 для iOS. Обязательно наличие девайсов: iPhone 6/6S, 5/5S Android: как минимум, любой Nexus, плюс Samsung Galaxy S5/6/7 Если у вас только один из девайсов, ...Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3000
Мы делаем приложение для службы доставки. Нужно написать бэкенд на PHP и разработать API. Интересуют фрилансеры, которые уже имели опыт такого рода, желательно не студии.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать сайт с использованием AngularJS. ТЗ при личном общении, пожалуйста, указывайте свой опыт работы с данным фреймворком и свой скайп.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад