Требуется услуги интернет-маркетолога

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Что нужно сделать:

  • проанализировать сайт
  • дать рекомендации по повышению конверсии
  • при необходимости, написать ТЗ для копирайтеров/дизайнеров
Обязательные требования к исполнителю:

  • свободный английский язык (письменный)
  • опыт работы в интернет-маркетинге от 3 лет
  • опыт работы с B2B сайтами
7 лет назад
almet
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад