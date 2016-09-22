Нужна помощь в настройке Яндекс Директ

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Здравствуйте!

Нужна помощь в настройке Яндекс Директ, только настройка, нужен опытный человек.

Ключевые слова есть, нужно сделать хорошую РК. 

Просьба цену. Так же нужен от вас постоянный доступ (skype, viber, голосом).

7 лет назад
maks-sv
Макс 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад