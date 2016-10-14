Сделать однотипные объявления в Яндекс Директ

$20
Контекстная рекламаЗавершен4 заявки155 просмотров
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описание задания в приложенном ТЗ

7 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
SevenShots63
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
2 дня
Всё отлично, рекомендую.
Спасибо, оплатили оперативно!
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