Создать и настроить рекламную кампанию в Яндекс и Гугл

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка207 просмотров
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Нужен грамотный специалист для разработки и настройки рекламных кампаний Яндекс и Гугл.

Поиск, РСЯ И КМС, Ремаркетинг, быстрые ссылки, UTM и тд - комплекс.

Есть список фраз (примерно 40) который нужно расширить.

Регион Московская обл.

Присылайте предложения по цене и срокам.

Предложения без примерных цен не рассматриваются!

7 лет назад
A911
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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